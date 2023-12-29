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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

В Кремле сообщили, что тема с "Балтикой" хорошо известна президенту

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле известно о проблеме защиты товарных знаков компании "Балтика", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тему защиты брендов компании журналисты подняли в ходе общения с Песковым в пятницу.

В частности, они напомнили, что, согласно информации СМИ, первый вице-президент пивоваренной компании "Балтика" Александр Дедегкаев обратился к руководителю администрации президента России Антону Вайно с просьбой помочь защитить ее бренды за рубежом. В связи с этим Пескову задали вопрос, подтверждают ли в Кремле получение такого письма и ведутся ли какие-либо переговоры на этот счет.

"Мы служебную переписку никогда не комментируем. То, что эта тема есть, то, что эта тема неоднократно фигурировала и то, что об этой теме хорошо известно президенту, это я могу подтвердить. Мы, естественно, отечественного производителя защищали и будем защищать до конца", - сказал Песков.

В марте прошлого года Carlsberg приняла решение об уходе из России. В июле этого года президент Владимир Путин подписал указ о передаче "Балтики" во временное управление государства, после этого датская компания обвинила Россию в "краже бизнеса".

В октябре "Балтика" добилась в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области принятия обеспечительных мер в отношении брендов группы, датской Carlsberg в итоге было запрещено лишать российского производителя прав на часть глобальных брендов - Tuborg, Kronenbourg, LAV и проч.

В декабре Боллоев предложил главе Росимущества Вадиму Яковенко национализировать компанию. Однако в Минфине позже сообщили, что на данный момент такая мера не планируется.

Балтика
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