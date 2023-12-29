"Балтика" попросила власти РФ о помощи в защите ее товарных знаков за рубежом

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пивоваренная компания "Балтика", активы которой в этом году были переданы во временное управление Росимуществу, просит власти РФ помочь защитить ее товарные знаки за рубежом. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо первого вице-президента компании Александра Дедегкаева руководителю администрации президента РФ Антону Вайно.

"Балтика" просит дать поручение Роспатенту предложить патентным ведомствам государств-членов СНГ (Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также профильным ведомствам Туркмении и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование в этих странах основных брендов группы. Среди них - "Балтика" и связанные с этой маркой названия.

Поводом для этого обращения стало то, что еще 19 июля представители российской компании без участия ее президента Таймураза Боллоева, назначенного двумя днями ранее, по поручению Carlsberg подписали соглашения о переводе прав на товарный знак на аффилированные с датским холдингом фирмы (ООО "Виста биуай Ко", ТОО "Карлсберг Казахстан", ООО "Карлcберг Азербайджан" и пр.). Как утверждает Дедегкаев, эти договоры заключены лицом, чьи полномочия были прекращены 17 июля.

Имена в письме не названы. Как сообщалось, в ноябре экс-президент "Балтики" Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский были отправлены под арест. Их подозревают в мошенничестве, которое якобы заключалось в уступке прав на часть брендов "Балтики" зарубежным структурам Carlsberg, писал "Коммерсантъ".

Согласно письму Дедегкаева, структуры Carlsberg получили на 20 лет права на товарные знаки "Балтика" на территории Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Грузии и Монголии. Это право может быть автоматически продлено еще на 20 лет. У российской компании больше нет возможности распоряжаться брендами за пределами РФ, при этом бренд "Балтика" - наиболее ценный актив в портфеле группы, заявил Дедегкаев.

Структуры датского холдинга проходят регистрацию лицензионных договоров в патентных ведомствах стран, которые перечислены в письме, в Белоруссии эта работа уже завершена.

После подписания лицензионный договор должен пройти процедуру регистрации в патентном ведомстве иностранного государства, иначе он может быть признан несостоявшимся, сообщил "Ведомостям" руководитель практики "Интеллектуальная собственность" адвокатского бюро "Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры" Эльдар Гулиев.

В администрации президента, Роспатенте, Carlsberg на запросы "Ведомостей" не ответили, в "Балтике" от комментариев отказались. Источник "Ведомостей", близкий к пивоваренной компании, подлинность документа подтвердил. Вопрос на данный момент находится в проработке, заявил один из чиновников.

В марте прошлого года Carlsberg приняла решение об уходе из России. В июле этого года президент Владимир Путин подписал указ о передаче "Балтики" во временное управление государства, после этого датская компания обвинила Россию в "краже бизнеса". В октябре "Балтика" добилась в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области принятия обеспечительных мер в отношении брендов группы, датской Carlsberg в итоге было запрещено лишать российского производителя прав на часть глобальных брендов - Tuborg, Kronenbourg, LAV и проч. В декабре Боллоев предложил главе Росимущества Вадиму Яковенко национализировать компанию. Однако в Минфине позже сообщили, что на данный момент такая мера не планируется.