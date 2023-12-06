"Ведомости" сообщили о предложении президента "Балтики" ее национализировать

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент "Балтики" Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением национализировать пивоваренную компанию, сообщают "Ведомости". Обращение Боллоева есть в распоряжении "Ведомостей", получение письма изданию подтвердил источник, близкий к Минфину.

Боллоев называет национализацию "единственным выходом из сложившейся ситуации". Дело в том, что датская Carlsberg Group не приняла предложения российской стороны об условиях возможной сделки "с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов" после перехода "Балтики" во временное управление Росимущества, объяснил он. Помимо этого зарубежный холдинг осуществил "недружественные и противоправные действия", в том числе передав лицензионные права на бренд "Балтика" для использования в 11 странах, преимущественно СНГ, сроком на 20 лет, напоминается в письме.

Как считает Боллоев, при последующей оценке "Балтики" необходимо учитывать ряд обстоятельств. Среди них он называет балансовую стоимость основных средств компании, которые на текущий момент составляют 17 млрд рублей. Иностранный холдинг не инвестировал в модернизацию основных фондов "Балтики" и создание новых производственных площадок на территории России, предприятие нуждается в значительных средствах на обновление технологического оборудования и программного обеспечения, перечисляет он.

Помимо этого, по его словам, датской стороной за эти годы "велась политика планомерного снижения выпуска продукции основополагающего бренда "Балтика". Боллоев уточняет, что в объемах продаж компании за 2022 год он занял лишь 29%, уступив долю лицензируемым европейским брендам (Tuborg и др.), а выпуск ряда российских брендов ("Ярпиво", "Невское" и др.) "сведен к нулю". Эти обстоятельства и факт одностороннего расторжения лицензионного соглашения Carlsberg на международные бренды может привести к снижению объемных и доходных показателей "Балтики" до 50%, резюмирует президент компании.

В марте 2022 года Carlsberg Group заявила, что уйдет из России. В конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Сделка не состоялась: 16 июля, президент Владимир Путин подписал указ, которым передал 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") в управление Росимуществу. Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

Глава Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен, занявший этот пост в сентябре, был еще категоричнее, заявив, что "они украли наш бизнес в России".

Официальный комментарий к этому заявлению оказался достаточно сдержанным: российский Минфин констатировал, что "Балтика" "не находится в собственности государства", Росимущество назначено временным управляющим, который осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имуществом. "Введение временного управления не влечет изменения структуры собственности", - подчеркнул Минфин в ответ на заявления СЕО Carlsberg.

Как сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в начале августа Carlsberg направил российскому руководству письмо, в котором классифицировал действия России как нарушения обязательств по двустороннему инвестиционному соглашению и международному публичному праву, а также попросил "незамедлительно сообщить, намеревается или нет Российская Федерация выплатить компенсацию убытков и ущерба, понесённых компанией". В том числе из-за невозможности получить необходимые разрешения и закрыть уже подготовленную сделку по продаже "Балтики".

По словам источника, Carlsberg сообщал, что покупателем "Балтики" должна была выступить группа "Арнест", которая чуть позже, в конце августа, объявила о приобретении российских активов другого пивоваренного концерна - Heineken. Причем за них "Арнест" заплатил символический 1 евро плюс взял на себя обязательство погасить долги российского бизнеса Heineken в 100 млн евро. За "Балтику" же, даже с учетом обязательного для сделок "на выход" 50%-го дисконта, была установлена гораздо более существенная цена - более 71 млрд рублей, сообщал источник.

В октябре "Балтика" добилась в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области принятия обеспечительных мер в отношении Carlsberg. В итоге зарубежной компании запретили лишать российского производителя прав на часть глобальных брендов: Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley's Garage, Holsten и LAV. Эта мера "направлена на защиту производства, сохранение имущества и защищает истца от необоснованного - в случае признания такового - прекращения прав на товарные знаки в результате любых недобросовестных действий", говорилось в определении суда.

Переход "Балтики" в собственность государства нужен в целях сохранения контроля над экономически значимыми организациями, считает юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова, слова которой приводят "Ведомости". Скорее всего, эта процедура необходима для дальнейшей продажи актива отечественным инвесторам, предполагает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Он напоминает, что временное управление не дает властям такого права. Об этом же говорит и Волкова. Примеров перехода частных компаний от западных владельцев в собственность после начала специальной военной операции действительно еще не было, говорит она. Пока, по ее словам, есть случаи лишь перехода активов во временное управление. Среди таких примеров - "дочка" французской Danone, акции компаний "Фортум" и "Юнипро".

"Балтика" основана в 1990 году, выпускает пиво под брендами "Балтика", Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664 и др. Производственные мощности расположены в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Туле, Хабаровске, Ярославле. Выручка компании в 2022 году выросла до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 9,952 млрд рублей. В прошлом году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году.