"Аэрофлот" договорился с ирландской CDB Aviation о передаче прав собственности на 4 самолета

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" урегулировал отношения с ирландским лизингодателем CDB Aviation по 4 находящимся в операционном лизинге самолетам, сообщил представитель авиакомпании журналистам.

"Лизингодатель прекратил свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот". Право собственности на воздушные суда перешло к страховой компании ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования", - отметил представитель перевозчика.

В целом "Аэрофлот" обсуждает с иностранными лизингодателями страховое урегулирование по 61 находящемуся в операционном лизинге самолету, сообщал ранее глава компании Сергей Александровский. В конечном итоге, пояснял он, эти лайнеры станут собственностью специально созданной в РФ лизинговой компании: та профинансирует их приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а "Аэрофлот" будет осуществлять в ее пользу лизинговые платежи. Это позволит вывести самолеты из иностранного реестра, что даст возможность использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста.

В начале сентября "Аэрофлот" сообщил об урегулировании отношений по 18 самолетам и 5 двигателям с ирландским лизингодателем AerCap. В начале октября аналогичная сделка по 17 самолетам произошла с ирландской SMBC Aviation Capital. Эти суда также перешли в собственность НСК, учредителем которого является подведомственное Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". Сама НСК контролирует лизинговое ООО "НЛК-финанс", на которое "Аэрофлот" ранее переоформил как минимум 10 Boeing 777, выкупленных у иностранных лессоров по договорам финансового лизинга (в отличие от операционного, не был запрещен западными санкциями).

Всего в парке группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") на конец сентября было 348 самолетов, гооврится на сайте компании.