Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

"Аэрофлот" договорился с ирландской CDB Aviation о передаче прав собственности на 4 самолета

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" урегулировал отношения с ирландским лизингодателем CDB Aviation по 4 находящимся в операционном лизинге самолетам, сообщил представитель авиакомпании журналистам.

"Лизингодатель прекратил свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот". Право собственности на воздушные суда перешло к страховой компании ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования", - отметил представитель перевозчика.

В целом "Аэрофлот" обсуждает с иностранными лизингодателями страховое урегулирование по 61 находящемуся в операционном лизинге самолету, сообщал ранее глава компании Сергей Александровский. В конечном итоге, пояснял он, эти лайнеры станут собственностью специально созданной в РФ лизинговой компании: та профинансирует их приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а "Аэрофлот" будет осуществлять в ее пользу лизинговые платежи. Это позволит вывести самолеты из иностранного реестра, что даст возможность использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста.

В начале сентября "Аэрофлот" сообщил об урегулировании отношений по 18 самолетам и 5 двигателям с ирландским лизингодателем AerCap. В начале октября аналогичная сделка по 17 самолетам произошла с ирландской SMBC Aviation Capital. Эти суда также перешли в собственность НСК, учредителем которого является подведомственное Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". Сама НСК контролирует лизинговое ООО "НЛК-финанс", на которое "Аэрофлот" ранее переоформил как минимум 10 Boeing 777, выкупленных у иностранных лессоров по договорам финансового лизинга (в отличие от операционного, не был запрещен западными санкциями).

Всего в парке группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") на конец сентября было 348 самолетов, гооврится на сайте компании.

Аэрофлот CDB Aviation Ирландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Zoom оштрафован на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в РФ

В Минфине предложили повременить с ужесточением условий работы на фондовом рынке

Новак ожидает в 2023 году рекордный рост глобального спроса на нефть

Новак ожидает в 2023 году рекордный рост глобального спроса на нефть

Профсоюз UAW неожиданно инициировал забастовку на крупнейшем заводе Ford

С Microsoft потребовали доначисления налогов на $28,9 млрд

ЦБ ждет снижения волатильности после введения обязательной продажи валютной выручки

ЦБ ждет снижения волатильности после введения обязательной продажи валютной выручки

Производители предложили поднять минимальные цены на водку на 7%

Wildberries начал взимать комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard

Wildberries начал взимать комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard

Brent подешевела до $85,6 за баррель

Рубль заметно укрепился после подписания указа о продаже валютной выручки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });