В конкурсе "Интервидение" осенью 2025 года планируется участие около 20 стран

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет осенью 2025 года, участие в нем примет около 20 стран; ожидается, что конкурс станет регулярным и будет проходить не только в России, сообщил "Интерфаксу" специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"В конкурсе примут участие около 20 стран, а может даже больше. Предположительно, он состоится осенью 2025 года. И к нему идет очень интенсивная подготовка", - сказал Швыдкой в кулуарах Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Он уточнил, что первый конкурс пройдет в Москве.

Говоря о формате, Швыдкой отметил, что конкурс будет регулярным: "он будет либо ежегодным, либо будет проходить раз в два года".

Отвечая на вопрос о том, будут ли меняться страны, в которых проходит конкурс, как это происходит с конкурсом "Евровидение", он уточнил, что "этот вопрос рассматривается".

"Разумеется, что его местом проведения может быть не только Россия, но и другие государства", - добавил Швыдкой.

Министр культуры Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс "Интервидение" в ноябре 2023 года на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Как уточнил тогда генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, конкурс предлагается провести в следующем году и сделать его ежегодным.