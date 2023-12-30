Белгородская область отменила массовые мероприятия в приграничье

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене массовых мероприятий в ряде муниципалитетов после массированного обстрела областного центра с украинской стороны.

"Принято решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, плюс Белгород и Яковлевский городской округ", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. В пресс-службе МЧС РФ сообщил, что число погибших выросло до 14, еще 108 человек пострадали. По данным уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовы-Беловой, среди погибших двое детей. Всего ранены 17 детей, из них четверо находятся в реанимации.