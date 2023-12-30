СКР возбудил дело об убийстве в связи с обстрелом Белгорода

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) возбудил по факту обстрела Белгорода уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества, сообщает в субботу телеграм-канал ведомства.

"Следователями ведомства возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ст. 105, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по поручению главы СКР Александра Бастрыкина, в Белгород направлены специалисты центрального аппарата ведомства.

"Глава СК России поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. В пресс-службе МЧС РФ сообщил, что число погибших выросло до 14-ти, еще 108 человек пострадали.