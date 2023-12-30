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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:32

СКР возбудил дело об убийстве в связи с обстрелом Белгорода

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) возбудил по факту обстрела Белгорода уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества, сообщает в субботу телеграм-канал ведомства.

В РоссииМЧС уточнило, что при обстреле в Белгороде погибло 14 человек, 108 пострадалиМЧС уточнило, что при обстреле в Белгороде погибло 14 человек, 108 пострадалиЧитать подробнее

"Следователями ведомства возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ст. 105, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по поручению главы СКР Александра Бастрыкина, в Белгород направлены специалисты центрального аппарата ведомства.

"Глава СК России поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. В пресс-службе МЧС РФ сообщил, что число погибших выросло до 14-ти, еще 108 человек пострадали.

МЧС РФ СКР Белгород
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