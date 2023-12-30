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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:32

Более 20 многоквартирных домов повреждены в Белгороде при обстрелах ВСУ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях, нанесенных массированными ударами ВСУ по областному центру в субботу.

"На сегодняшний момент у нас есть информация о повреждении более 100 автомобилей, большая часть уничтожена полностью - сгорели. Повреждения выявлены в 22 многоквартирных домах, большом количестве коммерческих объектов, торговых центров, магазинов. Оценка ущерба продолжается", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также поврежденными оказались коммуникации газоснабжения, водоснабжения. Сейчас здесь работают аварийные бригады.

"Проводим поквартирный, подомовой обход, предлагаем жителям покинуть поврежденные квартиры в пункты временного размещения. Они уже определены", - сообщил Гладков.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. В пресс-службе МЧС РФ сообщил, что число погибших выросло до 14-ти, еще 108 человек пострадали. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что среди погибших трое детей. Всего ранены 17 детей, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Белгород Вячеслав Гладков ВСУ МЧС РФ
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