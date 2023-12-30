Пять информцентров и ПВР развёртывают в Белгороде после массированных атак ВСУ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об открытии информационных центров и пункта временного размещения (ПВР) для помощи пострадавшим в результате массированных ударов ВСУ в субботу.

"Разворачиваем ПВР. Всем горожанам, которые захотят временно выехать из своих домов - такую возможность обеспечим", - написал мэр города в своем телеграм-канале в субботу.

Он также сообщил об открытии в областном центре пяти информационных центров: ул. Преображенская, 84, ул. Парковая (около обл. БТИ), Народный бульвар (9 лицей), ул. Маяковского (управа № 19), 2-й Котлозаводской пер., 2.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. В пресс-службе МЧС РФ сообщил, что число погибших выросло до 14-ти, еще 108 человек пострадали. По данным уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, среди погибших трое детей. Еще 15 детей ранено, из них пять находятся в тяжелом состоянии.