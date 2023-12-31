Число погибших в Белгороде возросло до 21 человека, из них трое детей

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в ночь на воскресенье, что количество жертв после украинской атаки в Белгороде увеличилось до 21 человека, среди погибших трое детей.

"К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое - это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей", - написал глава региона в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

По словам губернатора, в тяжелом состоянии находится 30 человек. "У 63 пострадавших - состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек", - сообщил Гладков.

По данным властей, к настоящему времени различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, 3 частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и соцобъектах, среди них есть школа, лицей и детский сад.

Работы по оценке ущерба продолжаются, отметил губернатор.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что число погибших выросло до 20 человек.