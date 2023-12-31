Новогодние гуляния отменили в Магадане из-за событий в Белгороде

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Новогодние мероприятия в праздничную ночь с 31 декабря на 1 января отменены в Магадане из-за событий в Белгороде, сообщил мэр Магадана Юрий Гришан.

"Дорогие магаданцы, уверен, что все следят за последними событиями, которые произошли в Белгороде. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода. Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади", - написал Юрий Гришан в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава города призвал присоединиться к его решению горожан, которые в праздничную ночь планировали запускать собственные салюты.

Как сообщалось, днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу.