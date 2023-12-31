Праздничные фейерверки отменили во Владивостоке после событий в Белгороде
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Новогодние фейерверки в ночь с 31 декабря на 1 января отменены во Владивостоке из-за трагических событий в Белгороде, сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков.
"Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной", - написал Шестаков в своём телеграм-канале.
Также глава города выразил свои соболезнования родным и близким погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.
Как сообщалось, днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу.