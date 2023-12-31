Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины в ответ на обстрел Белгорода

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что российская армия нанесла ракетные удары по военной инфраструктуре Украины в ответ на обстрел Белгорода.

"В ответ на данный террористический акт Вооруженными силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков", - сообщило ведомство в воскресенье.

"Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

"Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

"Ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор" (признано в России экстремистской организацией и запрещено), ликвидированы представители руксостава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории", - заявило Минобороны РФ.

"Высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на харьковском и ореховском направлениях", - говорится в сообщении.

"Нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наемников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в населенных пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в Донецкой Народной Республике", - сказано в заявлении.

Как заявило Минобороны РФ, "в результате противник понес значительные потери".

По его данным, уничтожены две украинские установки РСЗО HIMARS.

"Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", - сообщило Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье сообщил об увеличении числа жертв обстрела Белгорода до 24 человек, 108 человек пострадали.

30 декабря Минобороны РФ заявило, что ВСУ предприняли попытку неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами "Ольха" и реактивными снарядами РСЗО Vampire.