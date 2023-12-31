МЧС РФ доставит в Москву 25 пострадавших от обстрела ВСУ в Белгороде

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС РФ доставит в Москву 25 пострадавших в результате украинского обстрела центра Белгорода, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

По ее данным, среди них шесть детей. Как говорится в сообщении, самолет Ил -76 МЧС России вылетел из Белгорода.

Врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ и специалисты Минздрава России сопровождают и оказывают пострадавшим помощь во время полета, добавили в пресс-службе.

30 декабря Минобороны РФ заявило, что ВСУ предприняли попытку неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами "Ольха" и реактивными снарядами РСЗО Vampire. По последним данным, 24 человека погибли и 108 пострадали.