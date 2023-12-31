Пострадавшие от удара ВСУ по Белгороду получат бесплатную юридическую помощь

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Система бесплатной юридической помощи и органы ЗАГС Белгородской области переведены в состояние готовности, дежурства будут осуществляться с девяти утра, информирует телеграм-канал Минюста РФ.

"Начиная с сегодняшнего дня, сотрудники Государственного юридического бюро Белгородской области оказывают бесплатную юридическую помощь пострадавшим в ходе атаки города Белгорода и членам их семей. Дежурство специалистов осуществляется ежедневно с 9:00 до 18:00, контактный телефон: (4722) 203 001", - говорится в сообщении.

Госбюро находится в Белгороде на улице Есенина, в здании МФЦ.

"Одновременно к выездам подготовлен мобильный офис бюро. В режиме готовности также находятся адвокатская и нотариальная палаты Белгородской области",- добавили в ведомстве.

В Минюсте отметили, что для оказания услуг по регистрации актов гражданского состояния в дни новогодних каникул обеспечена работа управления ЗАГС Белгорода, оно также будет работать ежедневно с 31 декабря по 8 января с 9:00 до 17:00 без перерыва.

Контактные телефоны Управления: + 7 909 201 0570, +7 960 630 0301, 8 (4722) 732 547, 8 (4722) 732 548.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье сообщил об увеличении числа жертв обстрела Белгорода до 24 человек, 108 человек пострадали.

30 декабря Минобороны РФ заявило, что ВСУ предприняли попытку неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами "Ольха" и реактивными снарядами РСЗО Vampire.

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и порче имущества.