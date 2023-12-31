Житель белгородского поселка погиб при обстреле ВСУ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в воскресенье об обстреле со стороны Украины территории Шебекинского горокруга, погиб пожилой мужчина.

"В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы полученные им от осколков снаряда были несовместимы с жизнью", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также, по его данным, пострадала женщина, работавшая продавцом в магазине. "В настоящий момент она доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы", - сообщил Гладков.

Кроме того, осколками снаряда повреждены магазин и линия электропередачи.

Оперативные службы и аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий, отметил губернатор.