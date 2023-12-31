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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Гладков назвал атаку ВСУ на Белгород самой тяжелой за два года

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о беспрецедентности атаки на Белгород со стороны Украины, произошедшей накануне.

"Безусловно, наша область еще не знала такого уровня агрессии. Это самые тяжелые последствия обстрела за практически двухлетний период. Сейчас самое главное - это забота о людях, особенно о тех, кто находится в тяжелом состоянии", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона отметил, что все нуждающиеся будут перевезены в лучшие федеральные клиники страны.

Гладков также сообщил о восстановительных работах, проводимых в городе после обстрела.

По словам губернатора, в ближайшее время пройдет оперативное совещание, после чего восстановление будет продолжено.

30 декабря Минобороны РФ заявило, что ВСУ предприняли попытку неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами "Ольха" и реактивными снарядами РСЗО Vampire. В результате массированной атаки, по последним данным, погибли 24 человека, среди них есть дети.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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