В России в новогодних праздниках приняли участие более 2,1 млн человек

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России более 2,1 млн человек приняли участие в более чем 4,3 тыс. мероприятиях, посвященных празднованию Нового года в ночь на 1 января, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

"Серьезных нарушений правопорядка не зарегистрировано", - отметила она.

Порядок в новогоднюю ночь охраняли более 44 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, общественных формирований и народных дружин.

"Полицейские продолжают нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний", - добавила Волк.