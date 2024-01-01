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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

В России в новогодних праздниках приняли участие более 2,1 млн человек

В России в новогодних праздниках приняли участие более 2,1 млн человек
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России более 2,1 млн человек приняли участие в более чем 4,3 тыс. мероприятиях, посвященных празднованию Нового года в ночь на 1 января, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

"Серьезных нарушений правопорядка не зарегистрировано", - отметила она.

Порядок в новогоднюю ночь охраняли более 44 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, общественных формирований и народных дружин.

"Полицейские продолжают нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний", - добавила Волк.

Ирина Волк Росгвардия МВД
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