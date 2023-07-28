Достигшие 27-летия в 2023 году не будут призываться на срочную службу в 2024 году

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Лица, достигшие 27 лет в 2023 году, будут направляться в запас и не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 году, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

"Я просто хочу абсолютно решительно подчеркнуть правильность такого толкования - все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву", - сказал Панков на заседании Совета Федерации в пятницу.

25 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому возраст призыва граждан на военную службу в РФ с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал тогда, что те, кому исполнится 27 лет 31 декабря 2023 года, не подпадут под действие закона о повышении возраста.

"Человек, которому исполнилось 27 лет 31 декабря 2023 года, не подпадёт под действие закона о повышении призывного возраста, так как закон вступает в силу с 1 января 2024 года", - сказал Картаполов "Интерфаксу".

Закон также учитывает, что запас Вооруженных сил РФ создается из числа граждан, не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или отменой призывной комиссией субъекта РФ решения нижестоящей призывной комиссии по достижении ими возраста 30 лет.