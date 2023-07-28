Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Достигшие 27-летия в 2023 году не будут призываться на срочную службу в 2024 году

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Лица, достигшие 27 лет в 2023 году, будут направляться в запас и не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 году, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

"Я просто хочу абсолютно решительно подчеркнуть правильность такого толкования - все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву", - сказал Панков на заседании Совета Федерации в пятницу.

В РоссииСовфед одобрил закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 летСовфед одобрил закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 летЧитать подробнее

25 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому возраст призыва граждан на военную службу в РФ с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал тогда, что те, кому исполнится 27 лет 31 декабря 2023 года, не подпадут под действие закона о повышении возраста.

"Человек, которому исполнилось 27 лет 31 декабря 2023 года, не подпадёт под действие закона о повышении призывного возраста, так как закон вступает в силу с 1 января 2024 года", - сказал Картаполов "Интерфаксу".

Закон также учитывает, что запас Вооруженных сил РФ создается из числа граждан, не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или отменой призывной комиссией субъекта РФ решения нижестоящей призывной комиссии по достижении ими возраста 30 лет.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совфед одобрил запрет для призывников на выезд из РФ со дня направления повестки

"Авито" протестирует обязательную проверку недвижимости по выписке из ЕГРН

"Авито" протестирует обязательную проверку недвижимости по выписке из ЕГРН

Совфед одобрил закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет

Совфед одобрил закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет

Сенаторы одобрили закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат

Совет Федерации одобрил отсрочку для Венгрии по процентам по кредиту на АЭС "Пакш-2"

Депутаты предложили сажать на срок до 4 лет за взятки менее 10 тыс. рублей

Депутаты предложили сажать на срок до 4 лет за взятки менее 10 тыс. рублей

ФСБ задержала жителя Орловской области, собиравшегося примкнуть к украинской армии

ФСБ задержала жителя Орловской области, собиравшегося примкнуть к украинской армии

Ким Чен Ын обсудил с делегацией РФ развитие сотрудничества в области обороны и безопасности

Ким Чен Ын обсудил с делегацией РФ развитие сотрудничества в области обороны и безопасности

Минобороны РФ заявило, что целью сбитого украинского дрона были объекты в Подмосковье

Боевые корабли РФ и КНР начали совместное патрулирование акватории Тихого океана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });