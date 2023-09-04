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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Путин повысил до 30 лет возраст отсрочки от срочной службы для айтишников

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для IT-специалистов до 30 лет.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

Как пояснили в Минцифры, изменения вступят в силу с 1 января 2024 года - одновременно с федеральным законом об увеличении призывного возраста. Таким образом, уже в весенний призыв отсрочку от срочной службы в армии смогут получить сотрудники IT-компаний в возрасте от 18 до 30 лет.

В осенний призыв 2023 года возрастные критерии остаются прежними - с 18 до 27 лет, отмечается в сообщении министерства.

Путин 4 августа подписал закон, согласно которому возраст призыва граждан на военную службу в РФ с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.

Среди других основных критериев для отсрочки: российское гражданство, мужской пол, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня (в приложении к постановлению правительства от 28 марта 2022 года №490), а также работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года. Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

Как сообщалось, до 11 августа аккредитованные IT-компании должны были передать в Минцифры списки своих сотрудников для отсрочки от осеннего призыва, которые до 31 августа должны были отправить в Минобороны.

Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов 2022 года, а также весеннего призыва в этом году.

Владимир Путин
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