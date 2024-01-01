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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Минобороны РФ заявило об ударе по инфраструктуре украинских аэродромов

Военные также сообщили, что в Днепропетровской области сбили украинский Су-27

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об ударе по украинским аэродромам, на которых базировались самолеты с крылатыми ракетами Storm Shadow.

"31 декабря 2023 года Вооруженными силами РФ нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow", - сообщило Минобороны.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - говорится в сообщении.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Великоалександровка Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - сообщило также Минобороны.

"В течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть реактивных снарядов РСЗО "Ураган", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, за сутки были уничтожены 46 украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражено предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов в районе города Чугуев Харьковской области", - сообщило также министерство.

По его данным, удары также нанесены по четыре складам топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и Константиновки Николаевской области.

Также поражены 94 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 128 районах, заявило Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина ВСУ Storm Shadow Харьковская область Чугуев Днепр
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