Военные РФ уничтожили склад горюче-смазочных материалов армии Украины в Харькове

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об ударе по складу горюче-смазочных материалов армии Украины в Харькове.

"На северо-восточной окраине города Харьков уничтожен склад горюче-смазочных материалов 74-го центра обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в воскресенье министерство заявило, что российская армия нанесла ракетные удары по военной инфраструктуре Украины в ответ на обстрел Белгорода. В частности, по его данным, удары были нанесены по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" и по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области.