Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Военные РФ уничтожили склад горюче-смазочных материалов армии Украины в Харькове

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об ударе по складу горюче-смазочных материалов армии Украины в Харькове.

"На северо-восточной окраине города Харьков уничтожен склад горюче-смазочных материалов 74-го центра обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в воскресенье министерство заявило, что российская армия нанесла ракетные удары по военной инфраструктуре Украины в ответ на обстрел Белгорода. В частности, по его данным, удары были нанесены по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" и по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Харьков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гладков назвал атаку ВСУ на Белгород самой тяжелой за два года

Мурашко заявил о хорошо перенесенном перелете в Москву пациентов из Белгорода

Мурашко заявил о хорошо перенесенном перелете в Москву пациентов из Белгорода

Жителей Белгорода вновь предупредили о ракетной опасности

Путин заявил, что нет силы, способной разобщить россиян и остановить развитие РФ

Минздрав РФ подтвердил гибель 24 человек в результате обстрела Белгорода

Движение по Крымскому мосту восстановили

Глава Севастополя объявил об отмене воздушной тревоги

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины в ответ на обстрел Белгорода

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде

Число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород возросло до 24 человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });