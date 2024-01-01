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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Президент назвал врагом России Запад, а не Украину

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Западные элиты с помощью Украины пытаются решить задачу уничтожения России, заявил президент Владимир Путин раненым участникам СВО в госпитале имени Вишневского.

"Дело не в том, что они помогают нашему противнику. Они - наш противник. Они их (украинцев - ИФ) руками решают свои вопросы. Это на протяжении веков так было, и сейчас продолжается. Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, те, кто хотят добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, - а это, в основном, на Западе там, - (...) есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае, в ее сегодняшнем качестве, размерах, как они думают, неприемлемо", - сказал президент.

Он также отметил, что "ситуация на поле боя меняется".

"Это несмотря на то, что весь так называемый в кавычках цивилизованный Запад с нами борется", - сказал Путин.

Он отметил, что украинская армия за сутки тратит пять-шесть тысяч артснарядов, а США, например, производят 14 тысяч снарядов и только планируют увеличить в этом году производство до 20 тысяч единиц.

"А мы - наращиваем. И будем наращивать. Причем кратно. Вот им танков поставили там - 400 с лишним. (...) А мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600. (...) На самом деле, будет, наверное, побольше", - сказал президент.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Запад Владимир Путин США Украина СВО
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