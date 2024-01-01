Путин заявил об отсутствии желания воевать бесконечно

При этом сдавать позиции Россия не будет и готова завершить конфликт только на своих условиях, добавил он

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет воевать бесконечно, но и не будет сдавать свои позиции в зоне специальной военной операции на Украине. Он сказал об этом раненым участникам СВО в госпитале имени Вишневского.

"У нас нет желания воевать бесконечно. Но и сдавать свои позиции мы не собираемся. Вот вы воевали, ранения получили там и прочее. Для чего всё? Сдадим что ли? Вот здесь камеры работают, но я бы сейчас определенный жест показал. Вы его все знаете, что это за жест", - сказал Путин.

"Те, кто еще вчера говорили, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут выражения по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт. И мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее - только на наших условиях", - сказал он.

"Практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня. (Действуют) аккуратно, отцы-командиры научились не выполнять задачи любой ценой. Во всяком случае так мне докладывают, и я всегда на этом настаиваю: любые наступательные операции проводить после серьезного огневого поражения противника, - отметил президент. - Наши Вооруженные силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооруженной борьбы, насколько к этому не готова и не может этого делать ни одна армия в мире".

"У нас средства поражения, которых нет ни в одной армии мира. И то, что появляется, появляется достаточно быстро. Я знаю, что наверняка не хватает на "передке" (вооружений) и хотелось бы больше всего современного, хотелось бы больше средств подавления, я все понимаю, но то, что появляется, появляется быстро. И очень важно: эффективность вооруженной борьбы зависит от того, насколько быстро какая-то армия может сориентироваться, что является наиболее важным на данный момент, отреагировать на это с точки зрения производства и внедрять как можно быстрее, - продолжил он. - У нас это получается лучше и лучше, наверное, лучше, чем где бы то ни было".

Он также сказал военным, что доволен тем, как действуют Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции.

"В целом, вы знаете, что высших оценок мы стараемся не давать. Так что "удовлетворительно", - сказал Путин.

"Когда встречаешься с такими ребятами, как вы, это придает дополнительные силы и уверенность в том, что мы делаем все правильно", - подчеркнул он.