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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Путин пообедал с участниками СВО в резиденции Ново-Огарево

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин встретился в своей резиденции Ново-Огарево с военнослужащими - участниками СВО. Они пообщались за обедом.

Путин подчеркнул, что эта встреча "если не семейная, то такая бытовая, дружеская".

Глава государства сказал, что вручать боевые награды не будет, но подготовил всем участникам встречи подарки, среди которых табельное личное оружие.

Он добавил, что попросил пригласить на встречу военнослужащих разных видов и родов Вооруженных сил России с разных участков боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

Путин добавил, что видит среди приглашенных мотострелков, танкистов, десантников, спецназ, морских пехотинцев, летчиков и моряков.

Военные подтвердили, что приехали из разных зон боевых действий.

Глава государства попросил рассказать, как они там воюют.

Ранее 1 января сайт Кремля сообщил, что Путин посетил госпиталь имени Вишневского и пообщался с ранеными участниками СВО.

Владимир Путин Ново-Огарево СВО
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