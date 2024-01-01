В Минобороны отрицают необходимость возвращаться в зону СВО для медкомиссии после лечения

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Замглавы Минобороны России Николай Панков опроверг информацию о том, что раненым военнослужащим после завершения лечения в госпитале предписывается возвращаться в свои военные части для прохождения там военно-врачебных комиссий.

Такой вопрос президенту Владимиру Путину на "Прямой линии" в декабре задал военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько. 1 января Путин, который навестил раненых в госпитале имени Вишневского, спросил у Панкова, действительно ли существует такая практика.

"На прямой линии люди задавали вопрос о том, что ребятам приходится после лечения ехать в свои части, чтобы получать документы для военно-врачебных комиссий, - сказал президент. - У вас в ведомстве (в Минобороны - ИФ) говорят, что этого делать не надо, что (...) ребята получают лечение или реабилитацию, происходит их даже дополнительное обучение как специалистов, в том числе, для того, чтобы работали в военкоматах, здесь оформляют все документы, которые нужно, и даже решают вопросы, связанные с жильем. Вот где это все? Я хочу посмотреть".

Панков предположил, что это ошибочная информация.

"Товарищ Верховный главнокомандующий, если хотите мое мнение, что я даже допускаю, что уважаемый военный корреспондент оговорился. Даже по здравому смыслу: из госпиталя, в данном случае Центрального госпиталя, поехать на войну в окопы и попытаться пройти ВВК, я не представляю, как это можно сделать", - отметил замминистра.

Президенту также рассказали о том, как решаются жилищные вопросы военнослужащих. Панков сообщил, что во всех госпиталях работают сотрудники департамента жилищного обеспечения, и ни один военнослужащий не покидает госпиталь без решения вопроса о жилье. "Ни один не обеспеченный жильем не уехал (из госпиталя)", - отметил Панков.

Перед встречей с ранеными участниками СВО президент осмотрел второй филиал госпиталя имени Вишневского, ознакомился с его оборудованием.

Путин подчеркнул, что это одно из лучших медицинских учреждений Минобороны, и пообещал, что постепенно уровень и других военных клиник будет повышаться.