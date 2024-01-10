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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Песков отметил неизбежность накладок с выплатами участникам СВО

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Накладки с выплатами участникам СВО неизбежны из-за больших масштабов спецоперации, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя по просьбе "Интерфакса" звучавшие на последних мероприятиях с участием главы государства жалобы участников СВО, он сказал: "В целом, работа и Министерством обороны, и всеми нашими ведомствами проделана гигантская, и система во многом налажена".

"Отдельные примеры, к сожалению, неизбежны, когда происходят задержки тех или иных выплат, задержки тех или иных комиссий. Такое может быть, но, чтобы какие-то разбалансировки ликвидировать, Путин как раз и просит конкретику. Он просит имена, фамилии, что именно задержали, насколько, при каких обстоятельствах. Это позволяет системно проблему решить, - продолжил он. - Много людей задействованы, масштаб специальной военной операции большой, и какие-то шероховатости неизбежны, не может вся система работать без каких-то накладок".

Президент 7 января сказал, что намерен скоро обсудить существующие проблемы с министром обороны Сергеем Шойгу. Пескова спросили, состоялась ли такая встреча.

"Разговоры с министром обороны происходят несколько раз в сутки", - ответил пресс-секретарь президента.

Сам Владимир Путин в беседе с жителями Анадыря 10 января назвал причинами задержек с выплатами бюрократические сбои.

"Вопросов материального, финансового обеспечения всего, что происходит в зоне СВО, не существует. Все финансируется абсолютно в полном объеме, - сказал он. - Если что-то не вовремя приходит, с задержками, то это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических сбоев".

Президент попросил своего собеседника предоставить конкретные примеры задержек, чтобы можно было разобраться, на каком этапе они происходят.

Владимир Путин Дмитрий Песков Анадырь Сергей Шойгу СВО Минобороны
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