Песков отметил неизбежность накладок с выплатами участникам СВО

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Накладки с выплатами участникам СВО неизбежны из-за больших масштабов спецоперации, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя по просьбе "Интерфакса" звучавшие на последних мероприятиях с участием главы государства жалобы участников СВО, он сказал: "В целом, работа и Министерством обороны, и всеми нашими ведомствами проделана гигантская, и система во многом налажена".

"Отдельные примеры, к сожалению, неизбежны, когда происходят задержки тех или иных выплат, задержки тех или иных комиссий. Такое может быть, но, чтобы какие-то разбалансировки ликвидировать, Путин как раз и просит конкретику. Он просит имена, фамилии, что именно задержали, насколько, при каких обстоятельствах. Это позволяет системно проблему решить, - продолжил он. - Много людей задействованы, масштаб специальной военной операции большой, и какие-то шероховатости неизбежны, не может вся система работать без каких-то накладок".

Президент 7 января сказал, что намерен скоро обсудить существующие проблемы с министром обороны Сергеем Шойгу. Пескова спросили, состоялась ли такая встреча.

"Разговоры с министром обороны происходят несколько раз в сутки", - ответил пресс-секретарь президента.

Сам Владимир Путин в беседе с жителями Анадыря 10 января назвал причинами задержек с выплатами бюрократические сбои.

"Вопросов материального, финансового обеспечения всего, что происходит в зоне СВО, не существует. Все финансируется абсолютно в полном объеме, - сказал он. - Если что-то не вовремя приходит, с задержками, то это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических сбоев".

Президент попросил своего собеседника предоставить конкретные примеры задержек, чтобы можно было разобраться, на каком этапе они происходят.