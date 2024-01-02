Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в областном центре.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье сирена, предупреждающая о ракетной опасности, срабатывала в Белгороде дважды.

Днем ранее Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. По последним данным, погибли 25 человек.