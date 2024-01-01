Мэр Белгорода опроверг сообщения о минировании улиц города

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов опроверг сообщения о якобы заминированных улицах города.

"В соцсетях распространяется информация о минировании "лепестками" улиц города Белгорода. Это фейк", - написал он в Telegram.

Он отметил, что в областном центре усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях, силовики дежурят круглосуточно.

"Никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало", - добавил мэр.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки, в результате обстрелов один человек погиб, еще один ранен.

"Под минометный обстрел попал поселок Красное - зафиксировано четыре прилета. В результате обстрела погиб один мирный житель. Еще один человек ранен", - написал он в Telegram.

Позднее Гладков сообщил о втором за день обстреле поселка Красное. При повторном обстреле никто не пострадал, но были повреждены линии электропередачи, под отключение попали потребители в поселке Красное, на хуторе Мухин и частично в селах Нежеголь и Вознесеновка. Затем Гладков написал, что один из снарядов попал в частный жилой дом, находившийся внутри ребенок остался жив, семью из поселка вывезли в Шебекино, в доме закрывают тепловой контур.

"В Белгородском районе по хутору Церковный выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Устинка - пять артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор - 15 гранатометных выстрелов, по селу Наумовка - два артиллерийских выстрела и 49 гранатометных выстрелов, по селу Щетиновка - четыре артиллерийских снаряда и 29 гранатометных выстрелов", - сообщил также губернатор.

По его информации, в селе Солнцевка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА без последующей детонации. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе на окраине села Цаповка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БВС копирного типа со взрывным устройством. Взрывное устройство не сдетонировало. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. Также противник атаковал с помощью дрона окраину села Тишанка - поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет.

В Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено шесть минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино - 33 снаряда, по селу Пороз - пять минометных снарядов. Во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Илек-Пеньковка. Пострадавших нет. В результате прилета одного снаряда в частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор. Также повреждены газопровод и один автомобиль. Под артиллерийский обстрел попало село Теребрено, зафиксировано пять нарядов. В результате прилетов повреждены крыша и фасад частного жилого дома и газовая труба во дворе. В ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий.

В Шебекинском городском округе по городу Шебекино было выпущено шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - 12, по селу Муром - два, по селу Середа и хутору Мухин - шесть и семь минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе было обстреляно село Богун Городок, сообщил Гладков. Там никто не пострадал, повреждена пристройка и выбило стекла в жилом доме в частных домовладениях.