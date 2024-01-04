Пять белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ за сутки

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.

"В городе Белгороде в результате обстрелов из РЗСО "Ольха" различные разрушения получили 20 частных жилых домовладений, 6 квартир в 6 МКД и 12 хозсубъектов. Также повреждены 13 автомобилей. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

В Белгородском районе, по его данным, по селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства. Село Солнцевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, село Нехотеевка - двумя дронами.

"По селу Щетиновка выпущено девять выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, восемь выстрелов из гранатомета АГС-17, 11 гранатометных выстрелов ВОГ, 300 патронов из пулемета Калашникова. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.

По его словам, повреждения выявлены в поселке Разумное: в частном жилом домовладении и хозпостройке. В Беловском сельском поселении разрушения получили одно частное домовладение и один автомобиль, в Новосадовском сельском поселении - два частных домовладения и два автомобиля, в Тавровском сельском поселении - две хозпостройки, в Майском сельском поселении - восемь частных домовладений и один автомобиль, в Стрелецком сельском поселении - два частных домовладения, в поселке Октябрьский - одна хозпостройка.

В Борисовском районе тремя дронами-камикадзе атакована окраина хутора Лозовая Рудка. Обошлось без последствий.

В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Глотово - зафиксировано семь "прилетов". Пострадавших нет. Были повреждены две ЛЭП. По селу Замостье выпущен один минометный снаряд. Никто не пострадал. В одном из магазинов выбиты окна и посечен фасад. По окраине села Дроновка выпущен один минометный снаряд, по окраине села Сподарюшино - 12 минометных снарядов. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка выпущено по четыре минометных снаряда, по селу Середа - два минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Муром с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Никто не пострадал. Поврежден частный жилой дом: выбиты окна и посечен фасад. Также под минометный обстрел попал поселок Красное - установлено два "прилета". Пострадавших нет. Осколками снаряда поврежден автомобиль, сообщил губернатор.