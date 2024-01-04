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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Работа крупных ТЦ в Белгороде приостановлена еще на день

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о продлении приостановки функционирования крупных торговых центров города в связи с оперативной обстановкой.

"Приняли решение приостановить еще на день работу трех крупных торговых центров Белгорода. Договорились с руководством ТРЦ "РИО", МТРК "Сити Молл Белгородский" и ТЦ "Мега Гринн", что 5 января центры работать не будут", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Демидов отметил, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из оперативной обстановки.

Как сообщалось, 2 января власти областного центра договорились с руководством трех торговых центров о приостановке их деятельности на два дня - 3-4 января. Также в городе временно закрылись три кинотеатра.

С 29 декабря территория Белгорода и Белгородского района неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.

Белгород Валентин Демидов
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