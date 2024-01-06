Минобороны РФ заявило об ударе по пункту управления украинских военных в ДНР

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что поразили пункт управления украинской оперативно-тактической группы "Донецк" в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики.

"Ракетными войсками и артиллерией, оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) вооруженных сил Российской Федерации поражен пункт управления оперативно-тактической группы "Донецк" в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики, 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 138 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ.

"За сутки перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS", - заявили военные.

В Минобороны РФ также сообщили, что за сутки уничтожили 29 украинских беспилотников в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 565 самолетов, 265 вертолетов, 10488 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14494 танка и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17121 единица специальной военной автомобильной техники", - сказали в министерстве.

В Минобороны РФ также сообщили, что российские военные в течение суток отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и две - на донецком.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо этого нанесены удары по опорным пунктам ВСУ в районах Кисловки, Котляровки, Табаевки и Крахмального Харьковской области.

"В результате уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Ольха", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - заявили в министерстве.

Там отметили, что на донецком направлении отражены две контратаки ВСУ в районе Георгиевки, а также нанесены удары по подразделениям украинских бригад в районах Андреевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки (ДНР).

"Общие потери противника на данном направлении составили свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: "Мста-Б", Д-20 и Д-30", - сказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве также завили об ударах по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества - потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, два автомобиля и САУ "Гвоздика".

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР). Противник потерял более 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сообщили в Минобороны.

В министерстве отметили, что на запорожском направлении нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Малая Токмачка Запорожской области - в результате потери украинской армии составили до 25 человек, а также танк, две боевые бронемашины и два автомобиля.

"На херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" и систематического огневого воздействия уничтожено до 45 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области", - заявили в Минобороны России.