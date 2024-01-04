Школьные каникулы продлят в ряде муниципалитетов Белгородской области

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Власти Белгородской области приняли решение продлить зимние каникулы для школьников в ряде муниципалитетов региона в связи с оперативной обстановкой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков по итогам заседания оперштаба.

"Докладываю, какие решения приняты: продлить срок школьных каникул с 9 по 19 января в следующих муниципалитетах: город Белгород, Белгородский, Краснояружский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Яковлевский городские округа и два населенных пункта в Корочанском районе - Мелихово и Дальняя Игуменка", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Детские сады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп.

В техникумах и вузах сессию рекомендовано провести в дистанционном формате. При необходимости здесь также будут продлены каникулы.

В учреждениях дополнительного образования будет сохранена только дистанционная форма обучения также до 19 января.

С 29 декабря территория Белгорода и Белгородского района неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.