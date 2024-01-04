Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Жителей еще одного района Белгорода эвакуировали перед перевозом двух снарядов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об эвакуации жителей микрорайона Улитка областного центра из-за обнаруженных двух неразорвавшихся боеприпасов.

"По ситуации в микрорайоне Улитка. Здесь обнаружены два боеприпаса. Принято решение об их транспортировке на полигон для дальнейшей утилизации. Жители близлежащих домов вывезены - частично в пункт временного размещения, большинство выехало к родственникам", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Глава региона отметил, что в настоящее время в пункте временного размещения находится 13 человек.

Сколько всего человек эвакуировано из микрорайона, губернатор не уточнил. "Возле каждого подъезда дежурят бойцы самообороны - они и полиция будут охранять имущество до возвращения жителей", - отметил Гладков.

Ранее он сообщил об эвакуации 600 человек, проживающих в районе Красноармейской, где были также обнаружены неразорвавшиеся снаряды.

С 29 декабря территория Белгорода и Белгородского района неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал указ о гражданстве иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ

Группа ОЗК в ближайшее время ввезет в РФ крупную партию яиц из Турции

Что произошло за день: среда, 3 января

Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 248 российских военных

В Ленинградской области 250 домов остались без отопления в 25-градусные морозы

ВМФ РФ в 2024 году усилят атомной подлодкой "Архангельск" и дизельной "Кронштадт"

Военные РФ ремонтируют большую часть техники своими силами

Военные РФ ремонтируют большую часть техники своими силами

Белгородцев призвали использовать приложение МЧС для оповещения об обстрелах

Жители курского Железногорска остались без тепла и света после атаки ВСУ

В Воронеже 103 дома остались без отопления в мороз из-за коммунальной аварии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });