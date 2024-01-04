Жителей еще одного района Белгорода эвакуировали перед перевозом двух снарядов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об эвакуации жителей микрорайона Улитка областного центра из-за обнаруженных двух неразорвавшихся боеприпасов.

"По ситуации в микрорайоне Улитка. Здесь обнаружены два боеприпаса. Принято решение об их транспортировке на полигон для дальнейшей утилизации. Жители близлежащих домов вывезены - частично в пункт временного размещения, большинство выехало к родственникам", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Глава региона отметил, что в настоящее время в пункте временного размещения находится 13 человек.

Сколько всего человек эвакуировано из микрорайона, губернатор не уточнил. "Возле каждого подъезда дежурят бойцы самообороны - они и полиция будут охранять имущество до возвращения жителей", - отметил Гладков.

Ранее он сообщил об эвакуации 600 человек, проживающих в районе Красноармейской, где были также обнаружены неразорвавшиеся снаряды.

С 29 декабря территория Белгорода и Белгородского района неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.