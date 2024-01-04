Военные уничтожили 10 украинских ракет над Крымским полуостровом

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что Украина пыталась атаковать объекты на территории РФ авиационными управляемыми ракетами, они были сбиты над Крымом.

"Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом", - сказали в Минобороны РФ в четверг.

Отмечается, что атака управляемыми авиационными ракетами была пресечена около 17:20 по московскому времени.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные сбили несколько воздушных целей в городе. Чуть позже он сказал, что при отражении атаки с воздуха один человек пострадал в Севастополе от падения обломков.