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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Военные уничтожили 10 украинских ракет над Крымским полуостровом

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что Украина пыталась атаковать объекты на территории РФ авиационными управляемыми ракетами, они были сбиты над Крымом.

"Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом", - сказали в Минобороны РФ в четверг.

Отмечается, что атака управляемыми авиационными ракетами была пресечена около 17:20 по московскому времени.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные сбили несколько воздушных целей в городе. Чуть позже он сказал, что при отражении атаки с воздуха один человек пострадал в Севастополе от падения обломков.

Минобороны РФ Крым
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