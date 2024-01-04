Пострадавший от осколка сбитой цели в Севастополе госпитализирован

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Пострадавшего в результате попадания осколка в доме на улице Глухова в Севастополе госпитализировали, сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев.

"На (улице - ИФ) Глухова попал осколок в дом. Уточнение: пострадал 1 взрослый, он госпитализирован, ребенок 6 лет не пострадал, но напуган. К нему направлена педиатрическая бригада. В районе Песочной бухты осколки ракеты упали рядом с жилыми домами. Информация о повреждениях уточняется", - написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев также сообщил, что сбитая часть ракеты упала в речку Черная, повреждений частного сектора нет, люди не пострадали. Осколки также упали на улицу Генерала Жидилова и набережную Учкуевки.

"По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась. Туда выехали спецслужбы для проверки информации", - добавил губернатор.

В Севастополе в четверг вечером действовала воздушная тревога, в настоящий момент она отменена.