В Белгородской области готовы перевезти в безопасные места всех желающих

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все желающие выехать из-за обстрелов будут перевезены в безопасные места.

"Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: "Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место". Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу. Глава региона отметил, что "всё, что от нас зависит, мы делаем".

Гладков заявил, что для этого надо обратиться в приемные губернатора региона или мэра областного центра.

"Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо. Не хватит мест в наших пунктах временного размещения на территории нашего региона, значит буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь", - отметил он.

Гладков добавил, что в конце декабря и в начале текущего года главы других регионов предлагали подобную помощь.

Ранее в пятницу власти Белгорода посоветовали жителям города оклеить окна скотчем для защиты от взрывов.

Как сообщалось, минувшей ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, было сбито 10 воздушных целей. При атаке пострадали два человека.

С 29 декабря территория областного центра и пригорода неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.