Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского Шебекино

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории Шебекинского городского округа.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть один пострадавший - это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Также, по его данным, различные повреждения зафиксированы на территории трех промышленных предприятий, возгораний не произошло.

Кроме того, есть повреждение на линии электропередачи, под отключение попадают абоненты ряда центральных улиц.

Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Около 80% территории России находится в области низких температур

Около 80% территории России находится в области низких температур

Воздушная тревога снова отменена в Севастополе

Движение по Крымскому мосту восстановили

Воздушная тревога в Севастополе отменена

Движение по Крымскому мосту восстановлено

Рубль слегка укрепляется к евро и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль слегка укрепляется к евро и юаню на старте торгов в пятницу

Силы ПВО уничтожили 36 дронов над Крымом и один над Краснодарским краем

От обстрела Белгорода и Белгородского района, предварительно, пострадали двое

Над Белгородской областью уничтожили 10 украинских ракет

Сигнал ракетной опасности запущен в Белгороде

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });