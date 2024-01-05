Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского Шебекино

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории Шебекинского городского округа.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть один пострадавший - это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Также, по его данным, различные повреждения зафиксированы на территории трех промышленных предприятий, возгораний не произошло.

Кроме того, есть повреждение на линии электропередачи, под отключение попадают абоненты ряда центральных улиц.