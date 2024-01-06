В больницах остаются 69 человек, пострадавших при обстрелах Белгородской области

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В настоящее время в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, госпитализированных после украинских обстрелов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в субботу.

"За вчерашний день из больниц было выписано шесть пострадавших", - отметил он.

Гладков сообщил также о возобновлении занятий по обучению навыкам оказания первой медицинской помощи в областном центре. "Увидел несколько обращений с просьбой возобновить курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Вчера первые такие курсы на базе Центра молодежных инициатив в Белгороде мы провели", - написал глава региона.

По его информации, в связи с напряженной оперативной обстановкой, такие курсы 6 января будут организованы также на базе одной из поликлиник и культурного центра. С 9 января инструкторы Центра "ВОИН" начнут вести углубленный курс оказания первой медицинской помощи.

Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, на занятиях всех желающих научат оказывать экстренную доврачебную помощь при травмах, ожогах, отравлениях, кровотечениях. Он уточнил, что занятия проведут сотрудники скорой медицинской помощи.

С 29 декабря территория областного центра и пригорода неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.