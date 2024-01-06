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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:38

В Белгороде отменили рождественские богослужения

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Власти Белгорода сообщили об отмене рождественских богослужений в храмах города из-за напряженной оперативной обстановки.

"Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном (митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн - ИФ) сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой", - написал мэр города Валентин Демидов в субботу в своем телеграм-канале.

С 29 декабря территория областного центра и пригорода неоднократно подвергались массированным ударам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.

Белгород Валентин Демидов
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