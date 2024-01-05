Российские военные заявили об ударах по ВСУ на правом берегу Днепра

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об ударах в течение недели по подразделениям армии Украины на правом берегу Днепра.

"На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области", - заявило Минобороны РФ в пятницу.

"В результате действий российских войск ВСУ потеряли убитыми и ранеными на данном направлении до 225 военнослужащих, - говорится в сообщении. - Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 14 лодок, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", 11 орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов".