Минобороны РФ сообщило об уничтоженных самолете, вертолете и дронах ВСУ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю сбили самолет Су-27 украинских сил, вертолет Ми-8 и уничтожили пусковую установку комплекса С-200.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - заявили в Минобороны РФ.

"За прошедший период уничтожены: три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и "Ольха", пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-200, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны РФ также сообщило, что за неделю уничтожены более 250 украинских дронов.

"Уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Vampire", три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата", - сказали в ведомстве.