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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:38

Что произошло за день: суббота, 6 января

Уничтожение украинских ракет над Черным морем, введение режима ЧС в микрорайоне Подольска и смерть четырехкратного чемпиона мира по футболу Марио Загалло

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ уничтожили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над северо-западной частью Черного моря.

- Режим ЧС локального характера введен в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, где из-за аварии на котельной без отопления остались десятки многоквартирных домов. Устранить последствия аварии планируется к утру воскресенья. Следственный комитет РФ начал проверки в связи с нарушением теплоснабжения в Подольске и других городах Подмосковья.

- Дания отложила передачу Украине истребителей F-16. Изначально планировалось, что Украина получит первые шесть истребителей от Дании на Новый год. Однако сейчас в датском Минобороны заявляют, что поставят самолеты во втором квартале этого года.

- Умер четырехкратный чемпион мира по футболу Марио Загалло. Бразильский спортсмен скончался 5 января на 93-м году жизни.

- Крупные торговые центры Белгорода, закрытые из-за массированных атак ВСУ, возобновили работу. Между тем ночные богослужения на Рождество в храмах города решили отменить из-за напряженной оперативной обстановки. В больницах остаются 69 человек, пострадавших при обстрелах Белгородской области.

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