Крупные ТЦ Белгорода, закрытые из-за массированных атак ВСУ, возобновляют работу

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Крупные торговые центры Белгорода, приостановившие работу в связи с оперативной обстановкой, открываются, сообщила пресс-служба мэрии города.

"ТЦ "РИО", МТРК "Сити Молл Белгородский" и ТРЦ "Мега Гринн" с сегодняшнего дня будут работать. Дополнительно проработали с предпринимателями вопросы обеспечения безопасности посетителей. Далее будем действовать исходя из оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, работа торговых центров была приостановлена 3 января по договоренности с их руководителями. Также с этого дня в городе закрылись кинотеатры.

С 29 декабря территория областного центра и пригорода неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.