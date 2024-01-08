Около 300 жителей Белгорода находятся в пунктах временного размещения

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил число жителей Белгорода, выехавших из города в связи с обстрелами.

"В пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района сейчас находятся около 300 жителей Белгорода, которые приняли решение временно переехать", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков заявлял о готовности вывезти и разместить в пунктах временного размещения региона, а также в соседних областях, всех желающих покинуть Белгород из-за обстрелов со стороны Украины.

"За последние сутки к нам поступило 1,3 тыс. заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь. Формируем группы и будем их уже отправлять", - отметил он.

С 29 декабря и в начале января территория областного центра и пригорода неоднократно подвергались атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.