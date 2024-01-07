Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:38

Более 100 белгородцев переехали в пункты временного размещения

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Жителей Белгорода, решивших выехать из города из-за оперативной обстановки, начали располагать в пунктах временного размещения, организованных на территории региона и в соседних областях.

"Сегодня и вчера по поручению губернатора области Вячеслава Гладкова встречали первых белгородцев, принявших решение переехать в наиболее безопасное место. Больше ста человек расположили в пунктах временного размещения граждан", - написал в своем телеграм-канале глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Андрей Чесноков.

Он отметил, что прибывшим выдали продовольственные наборы, организовали для них трехразовое питание и предоставили возможность обратиться к медицинским специалистам.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о размещении нескольких белгородских семей на территории региона.

"К сожалению, в последние дни участились обстрелы со стороны Украины жилых кварталов и гражданских предприятий в Белгороде. Понимая всю сложность ситуации, мы предложили соседям воспользоваться нашими пунктами временного размещения. Несколько семей накануне уже приехали в них. При необходимости подготовим еще больше мест в ПВР", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности вывезти и разместить в пунктах временного размещения региона, а также в соседних областях, всех желающих покинуть Белгород из-за массированных обстрелов со стороны Украины.

Он также сообщил, что несколько семей уже вывезены в безопасное место.

С 29 декабря территория областного центра и пригорода неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие. Также зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, автомобилей и помещений хозсубъектов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Гусев Белгород Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огареве с семьями погибших военных

Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огареве с семьями погибших военных

Православные верующие празднуют Рождество

Православные верующие празднуют Рождество

Что произошло за день: суббота, 6 января

Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести украинских ракет над Черным морем

Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести украинских ракет над Черным морем

В Белгороде отменили рождественские богослужения

Движение по Крымскому мосту остановлено в третий раз за сутки

Движение по Крымскому мосту остановлено в третий раз за сутки

Экс-начальник УФСИН по Ивановской области обвинен в воспрепятствовании следствию

Режим ЧС локального характера ввели в остающемся без тепла микрорайоне Подольска

Два землетрясения произошли на Камчатке

Два землетрясения произошли на Камчатке

В Ярославской области второй день подряд задерживаются несколько поездов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });