Более 100 белгородцев переехали в пункты временного размещения

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Жителей Белгорода, решивших выехать из города из-за оперативной обстановки, начали располагать в пунктах временного размещения, организованных на территории региона и в соседних областях.

"Сегодня и вчера по поручению губернатора области Вячеслава Гладкова встречали первых белгородцев, принявших решение переехать в наиболее безопасное место. Больше ста человек расположили в пунктах временного размещения граждан", - написал в своем телеграм-канале глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Андрей Чесноков.

Он отметил, что прибывшим выдали продовольственные наборы, организовали для них трехразовое питание и предоставили возможность обратиться к медицинским специалистам.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о размещении нескольких белгородских семей на территории региона.

"К сожалению, в последние дни участились обстрелы со стороны Украины жилых кварталов и гражданских предприятий в Белгороде. Понимая всю сложность ситуации, мы предложили соседям воспользоваться нашими пунктами временного размещения. Несколько семей накануне уже приехали в них. При необходимости подготовим еще больше мест в ПВР", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности вывезти и разместить в пунктах временного размещения региона, а также в соседних областях, всех желающих покинуть Белгород из-за массированных обстрелов со стороны Украины.

Он также сообщил, что несколько семей уже вывезены в безопасное место.

С 29 декабря территория областного центра и пригорода неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие. Также зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, автомобилей и помещений хозсубъектов.