Отраслевой союз не зафиксировал проблем с отгрузкой мяса птицы с предприятий РФ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Национальный союз птицеводов не наблюдает проблем с отгрузкой мяса птицы с предприятий РФ, сообщил журналистам глава союза Сергей Лахтюхов.

"Отгрузки с предприятий осуществляются стабильно, проблем не наблюдаем. Возможное кратковременное недостаточное присутствие в отдельно взятых магазинах связано с погодными условиями, препятствующими бесперебойному осуществлению перевозок транспортными компаниями", - заявил он.

Ранее СМИ сообщали об отсутствии курятины в магазинах ряда регионов.

Как отметил Лахтюхов, ситуация в производстве стабильная. "Среднесуточный убой стабильно растет, к предыдущему месяцу он увеличился более чем на 3%, а превышение показателей августа в ноябре составило почти 10%", - сказал он.