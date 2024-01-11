Посол России в Эквадоре не ждет проблем с поставками бананов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Бизнес Эквадора заинтересован в сохранении поставок бананов и другой продукции на российский рынок, последние события в стране вряд ли повлияют на объемы торговли, заявил телеканалу "Россия 24" посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.

"Говорить о том, что прекратится экспорт бананов в нашу страну нельзя. Производители, экспортеры, транспортники Эквадора заинтересованы в сохранении важного для эквадорской экономики российского рынка", - сказал дипломат.

Он напомнил, что Эквадор в 2023 году поставил в Россию 1,3 млн тонн бананов.

По его словам, даже если и были задержки на дорогах из-за начавшихся беспорядков, то они "существенно не повлияют на поставки и быстро компенсируются, не повлияют на тот огромный объем товарооборота, который у нас с Эквадором".

Не фиксирует сложности с поставками фруктов из Эквадора и Россельхознадзор. Ведомство подтвердило данные об импорте в прошлом году 1,3 млн тонн бананов. Кроме того, из Эквадора было ввезено 723 тонны ананасов.

10 января президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Норина сообщила РБК, что российские импортеры стали получать от контрагентов предупреждения о перебоях с поставками бананов из-за временного закрытия портов, сбоях в сборе, упаковке бананов и выдаче контейнеров линиями.

Поставки бананов из Эквадора, несмотря на беспорядки, продолжаются штатно и не прерывались, заявил в тот же день РБК исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Салазар. По его словам, порты и судоходные линии функционируют как обычно.

Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрем двух лидеров крупных преступных группировок и введения по всей стране комендантского часа. Президент страны Даниэль Нобоа заявил, что в стране начался "внутренний вооруженный конфликт" и своим указом разрешил силовикам применять летальное оружие против 22 группировок, которые он признал террористическими.

Как сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре, в сентябре 2023 года руководитель службы Сергей Данкверт в качестве сопредседателя российско-эквадорской межправкомиссии провел переговоры с нынешним президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, который в то время занимал пост главы комитета по экономическому развитию, производству и предпринимательству Национальной ассамблеи страны. Речь на них шла в том числе и о поставках бананов. Нобоа тогда заявил, что Эквадор заинтересован в беспрепятственных поставках бананов в Россию и российский рынок имеет важное значение для республики, сообщили в службе.