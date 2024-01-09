В Минфине ждут роста числа просьб экспортеров об исключениях по указу о продаже валюты

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Число обращений экспортеров в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций с просьбой об исключении из норм указа президента №771 об обязательной репатриации и продаже валютной выручки может вырасти после внесенных в него в конце 2023 года изменений.

Такое мнение замглавы Минфина Алексей Моисеев высказал в интервью "Интерфаксу".

"У нас сейчас есть два заявления (от экспортеров - ИФ). Я такую немногочисленность связываю с тем, что пока полномочия подкомиссии связаны только с разрешением не продавать валюту на внутреннем рынке в обмен на зачет встречных требований в валюте", - сказал он, отметив, что пока по ним не было принято решение подкомиссии.

Однако, по словам замминистра, в середине декабря этот указ вышел в новой редакции. "После того, как вышел 771-й указ, я активно общался с экспортерами, и они описали большое количество ситуаций (при которых нецелесообразно продавать валютную выручку - ИФ), и все эти ситуации прописаны сейчас - надеюсь, более-менее все - в новой редакции указа, которая была во второй половине декабря. И сейчас нам нужно будет корреспондирующие правки внести в постановление правительства, которое уже непосредственно наделяет полномочиями, потому что президент наделяет полномочиями правительственную комиссию, а правительство уже подкомиссию. В 295-е постановление нужно внести корреспондирующие правки и тогда, я думаю, что у нас заявлений будет намного больше. Пока только то, что касается зачета", - сказал он.

В октябре 2023 года вышел указ президента, а затем и постановление правительства, которыми на полгода, до 30 апреля 2024 года, были введены требования об обязательной репатриации и продажи части валютной выручки. Сам президентский указ, в котором содержится список попавших под его действие компаний-экспортеров, имеет гриф "Для служебного пользованяи" и не публикуется (соответственно, не публиковались и декабрьские изменения в нем). Сообщалось лишь, что в него вошли 43 группы компаний.

В соответствии с порядком, утвержденным правительством, начиная с 16 октября, в течение 60 дней с момента получения средств, попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Требования распространяются и на дочерние структуры включенных в указ компаний, в том числе и зарегистрированные за рубежом; при этом экспортер в определенном случае может попросить об исключении, обратившись в подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Отвечая на вопрос о рассмотрении каких-то еще ограничений с целью стабилизации курса или о продлении действия указа, замминистра финансов отметил, что сейчас не рассматривается никаких новых мер такого рода.

"Собственно, даже эти ограничения, которые действуют, если помните, вызывали очень большие споры, которые, по большому счету, не прекращаются. Понятно, что президент решение принял на шесть месяцев, и понятно, что дискуссия снова начнется, когда эти шесть месяцев будут истекать. Не так много осталось времени до этого момента, и пока не понятно, какая точка зрения будет в итоге поддержана президентом. На этом этапе президент поддержал нашу точку зрения", - сказал Моисеев, отметив, что Минфин полагает, что указ сыграл свою роль в стабилизации валютного курса.

Продление же действия указа, по его мнению, будет зависеть от ситуации на валютном рынке. Замминистра не исключил, что этот инструмент останется опцией реагирования властей на ситуацию, а не мерой постоянного действия. "Почему мера и является временной? Чтобы посмотреть, как ситуация развивается. Я даже не исключаю таких ситуаций, что в будущем эта мера может быть, допустим, не продлена, а потом восстановлена в какой-то момент", - сказал Моисеев.

Ранее, еще до выхода указа, Моисеев говорил, что обсуждается возможность ограничить отток капитала через дружественные страны.

"К сожалению, там в ситуации, когда отток через недружественные страны в недружественных валютах существенно затруднен, отток капитала через дружественные страны, и причем в рублях - мы отчасти оказались заложниками собственной политики по продвижению использования рубля в международных расчетах - приводит к тому, что те, кто занимается не расчетами, а конкретно выводом капитала, пользуются вот этим льготным режимом работы с дружественными странами в рублях", - пояснял замминистра.

В результате, было решено не вводить таких ограничений, сообщил Моисеев в интервью. "Там, на самом деле, очень много было разногласий, в конечном итоге превалировала точка зрения, что не надо ничего ограничивать, потому что очень много операций идет по параллельному импорту и так далее. Поэтому здесь можно "с водой ребенка выплеснуть", и с учетом того, что курс стабилизировался, то необходимости в этом нет. Обсуждалось такое решение, но оно было бы избыточно жестким и помешало бы реально", - сказал он.