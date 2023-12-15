Дума отложила проект о штрафах для экспортеров, не продающих валютную выручку

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума перенесла на январь рассмотрение во втором чтении законопроекта, который возвращал в КоАП действовавшие ранее штрафы за невыполнение обязанности по обязательной продаже экспортерами иностранной валюты на внутреннем рынке РФ.

Документ № 475201-8 был внесен в Госдуму в начале ноября группой сенаторов во главе с Андреем Клишасом и группой депутатов, принят в первом чтении 30 ноября.

Депутаты предложили добавить новую часть (ч.3.1) в статью 15.25 КоАП, которая устанавливает штрафы за нарушение валютного законодательства: за неисполнение обязанности по обязательной продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке или нарушение порядка такой продажи будет предусмотрен штраф для должностных лиц от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы непроданной валютной выручки.

Действие этой нормы предполагалось распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 г. В этот день стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами.

Норма о продаже валютной выручки экспортерами была отменена в России в 2013 г., законопроект об отмене также вносил сенатор Клишас.

Уже перед принятием в первом чтении к документу возникли вопросы у правового управления Госдумы, которое в своём заключении обратило внимание, что ретроспективное применение нормы с 11 октября 2023 г., даты подписания соответствующего президентского указа, не может применяться, так как предлагаемый подход не согласуется с частью 2 статьи 1.7 КоАП, в соответствии с которой закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение, либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Позицию правового управления в своем заключении поддержало правительство. "Следует отметить, что распространение действия части 3.1 статьи 15.25 КоАП на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу федерального закона, не корреспондирует взаимосвязанным положениям статьи 54 Конституции РФ и статьи 1.7 КоАП, согласно которым закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет", - отмечалось в заключении правительства.

За доработку законопроекта выступил и РСПП.